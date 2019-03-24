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yangın yeri! 'in isyanı bitmedi...

Ateş hattı
'yı saran 'sarı öfke' şiddetlendi. 17 Kasım 2018'de akaryakıt zamlarını protesto için başlayan ancak Cumhurbaşkanı Macron karşıtı eylemlere dönüşen 'in isyanı bitmedi. Göstericiler, başkent 'i adete ateşe verdi. Paris'te protestocular ile polis arasında yaşanan çatışmalar devam etti. Polislere ek olarak askerler ilk kez sokağa indi. Fransız hükümeti, 19 hafta boyunca Sarı Yelekliler'i durduramayan Fransız polisi ve askerlerine, "Vur" emri verdi. Emsal karar büyük tepki çekti.

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