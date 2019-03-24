Fransa'yı saran 'sarı öfke' şiddetlendi. 17 Kasım 2018'de akaryakıt zamlarını protesto için başlayan ancak Cumhurbaşkanı Macron karşıtı eylemlere dönüşen Sarı Yelekliler'in isyanı bitmedi. Göstericiler, başkent Paris'i adete ateşe verdi. Paris'te protestocular ile polis arasında yaşanan çatışmalar devam etti. Polislere ek olarak askerler ilk kez sokağa indi. Fransız hükümeti, 19 hafta boyunca Sarı Yelekliler'i durduramayan Fransız polisi ve askerlerine, "Vur" emri verdi. Emsal karar büyük tepki çekti.
- Dünya
- 24.03.2019
- Gazete
Fransa yangın yeri! Sarı Yelekliler'in isyanı bitmedi...
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