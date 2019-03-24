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Dünya 'ı konuşuyor

’da katledilen ’a saygı için başörtüsü takan kadın polis, fenomen haline geldi. Binlerce kişi, ‘Acımız bir’ diyen ’a teşekkür mesajları gönderdi.

Özel harekat
İslam düşmanı Brenton Tarrant, 'da 'ı katletti. Yeni Zelanda halkı, Müslümanlar'la kenetlendi. Başörtüsü takan kadınlar, şehit yakınlarına destek verdi. Mezarlıkta nöbet tutan bir kadın polis ise dikkatleri üzerine çekti. Şehitlere saygı için başörtüsü takan kadın, hoşgörü sembolü haline geldi. Yeni Zelanda basını, fenomen olan polisin (24) olduğunu bildirdi. 2016'da göreve başlayan polis, "Acımız bir" dedi. Dünya medyası, o polisi manşetten verdi. Binlerce kişi ise başörtüsü hassasiyeti nedeniyle polise teşekkür mesajları gönderdi. Evans için, "Caniye 'Terörist' diyemeyen Avrupa'ya en güzel dersi verdin" denildi.

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