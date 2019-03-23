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  • 23.03.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 18:41

Son dakika: 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi!

1300 kişiyi taşıyan seyahat gemisi, açıklarında kırmızı alarm verdi.

1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi!

Reuters haber ajansından alınan bilgiye göre 'te 1300 kişiyi taşıyan gemi sürüklenmeye başladı. Gemide bulunan yolcuların tahliye edileceği bildiriliyor.

Gelen ilk bilgilere göre gemi demir aldıktan bir süre sonra, yetkili personel tarafından "tehlikeli durum" sinyali gönderildi. Bunun üzerinde gerekli önlemler alınmaya başladı.

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