Son dakika: 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi!

Reuters haber ajansından alınan bilgiye göre Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi sürüklenmeye başladı. Gemide bulunan yolcuların tahliye edileceği bildiriliyor.

Gelen ilk bilgilere göre gemi demir aldıktan bir süre sonra, yetkili personel tarafından "tehlikeli durum" sinyali gönderildi. Bunun üzerinde gerekli önlemler alınmaya başladı.