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Erdoğan’ın liderliğine övgü

Erdoğan’ın liderliğine övgü
Pakistan İmran Han, ülkesine 3 günlük resmi ziyarette bulunan Başbakanı Mahathir Muhammed ile basın toplantısı düzenledi. Han, "İslam dünyasında öne çıkan iki lider var, biri , diğeri Mahathir. Malezya'nın yükselişini de Erdoğan liderliğindeki 'nin dönüşümünü ve ekonomisinin yükselişini de gördük" dedi.

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