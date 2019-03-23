Erdoğan’ın liderliğine övgü

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesine 3 günlük resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile basın toplantısı düzenledi. Han, "İslam dünyasında öne çıkan iki lider var, biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Mahathir. Malezya'nın yükselişini de Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dönüşümünü ve ekonomisinin yükselişini de gördük" dedi.
- Dünya
- 23.03.2019
- Gazete
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