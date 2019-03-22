Venezuela, ilaç parası bile bulamayacak duruma geldi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ilaç dağıtımı için Çin'in desteği ile Barinas, Lara, Aragua, Anzoatgui ve Miranda eyaletlerinde faaliyet gösterecek Robotik İlaç Toplama Merkezleri'ni hizmete açtı. "İlaç almak için kullanılacak 5 milyar dolarımız rehin alındı" ifadelerini kullandı.
- Dünya
- 22.03.2019
- Gazete
İlaç parası bile kalmadı
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