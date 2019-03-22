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İlaç parası bile kalmadı

İlaç parası bile kalmadı
, ilaç parası bile bulamayacak duruma geldi. Devlet Başkanı , ilaç dağıtımı i Çin'in desteği ile Barinas, Lara, Aragua, Anzoatgui ve Miranda eyaletlerinde faaliyet gösterecek Robotik İlaç Toplama Merkezleri'ni hizmete açtı. "İlaç almak için kullanılacak 5 milyar dolarımız rehin alındı" ifadelerini kullandı.

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