Yeni Zelanda'da İslamofobik terörist Brenton Tarrant, 15 Mart'ta 51 Müslüman'ı katletti. İkiyüzlü Batı, dehşete "terör" diyemedi. Başbakan Jacinda Ardern, acıyı derinden hissetti. Başörtüsü takıp kurbanların yakınlarını ziyaret etti. Yarın da ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşu yapılacağını bildirdi. Tüm kadınlardan başörtüsü takmalarını istedi. Dünyaya da mesaj gönderdi: Gerçek şu ki sosyal medya platformları, şiddeti teşvik etmek ve yaymak için kullanıldı. Gereken şey, hepimizin birleşmesi.
- Dünya
- 21.03.2019
- Gazete
Yeni Zelanda'da terör kurbanları için iki dakikalık saygı duruşu
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