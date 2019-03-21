Mozambik Toprak ve Çevre Bakanı Celso Correia, ülkeyi vuran İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye ulaştığını, 15 bin kişinin kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Correira şu ana kadar 3 bin kişinin kurtarıldığını belirtti.

ÇATILARDA VE AĞAÇLARDA MAHSUR KALANLAR VAR

Yardım kuruluşları, İdai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'te sel felaketi yüzünden çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan insanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

2-3 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI

Mozambik'in dördüncü en büyük şehri Beira'da bulunan yardım ekipleri sadece 2-3 günlük içme suyunun kaldığını bildirdi. Tıbbi kuruluşlar yiyecek ve su kıtlığının hastalıklara davetiye çıkaracağı konusunda uyardı.