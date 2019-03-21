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  • 21.03.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 12:43

'te kasırgada ölenlerin sayısı 217'ye çıktı

'i vuran 'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı. Ülkede 15 bin kişi yardım bekliyor.

Ülkede büyük panik! Ölü sayısı 217 oldu

Toprak ve Çevre Bakanı Celso Correia, ülkeyi vuran 'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye ulaştığını, 15 bin kişinin kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Correira şu ana kadar 3 bin kişinin kurtarıldığını belirtti.

ÇATILARDA VE AĞAÇLARDA MAHSUR KALANLAR VAR
Yardım kuruluşları, İdai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'te sel felaketi yüzünden çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan insanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

2-3 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI
Mozambik'in dördüncü en büyük şehri Beira'da bulunan yardım ekipleri sadece 2-3 günlük içme suyunun kaldığını bildirdi. Tıbbi kuruluşlar yiyecek ve su kıtlığının hastalıklara davetiye çıkaracağı konusunda uyardı.

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