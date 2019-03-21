Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun özel kalem müdürü Roberto Marrero'nun gözaltına alınmasıyla ilgili skandal bir açıklama yaptı.

Bolton, Guaido'nun özel kalem müdürünün gözaltına alınmasının 'büyük bir hata' olduğunu ve 'yanıtsız kalmayacağını' söyledi. Bolton ayrıca, muhalif politikacının derhal serbest bırakılması ve güvenlik garantisi verilmesi gerektiğini söyledi.