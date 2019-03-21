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  • 21.03.2019 20:39
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 20:41

ABD'den 'daki tutuklamalarla ilgili tehdit gibi açıklama!

Son daki... ABD , Guaido'nun müdürünün tutuklanmasının büyük bir hata olduğunu ve yanıtsız kalmayacağını söyledi.

ABD'den Venezuela'ya tehdit

Beyaz Saray , 'da kendini geçici devlet başnı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun müdürü Roberto Marrero'nun gözaltına alınmasıyla ilgili skandal bir açıklama yaptı.

Bolton, Guaido'nun özel kalem müdürünün gözaltına alınmasının 'büyük bir hata' olduğunu ve 'yanıtsız kalmayacağını' söyledi. Bolton ayrıca, muhalif politikacının derhal serbest bırakılması ve güvenlik garantisi verilmesi gerektiğini söyledi.

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