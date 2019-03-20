Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ı şehit eden Brenton Tarrant (28) kelepçelendi. İslamofobik teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye'de 47 gün kaldığı belirlendi. Tarrant'ın İstanbul, Tokat, Ağrı, Mersin, İzmir, Sivas, Konya ve Ankara'ya gittiği kaydedildi. Teröristin Türk düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın (Drakula) Fatih Sultan Mehmed'ın emri ile 4 yıl esir tutulduğu Tokat Kalesi'ni de ziyaret ettiği belirlendi.
İYİCE BATIYORLAR
Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından ilk Federal Meclis oturumu, Kur'an-ı Kerim okunarak açıldı. Başbakan Jacinda Ardern, terör kurbanları için Meclis'te yaptığı konuşmaya "Esselamu aleyküm" diyerek başladı. Ardern teröristin adını asla anmayacağını açıkladı. "O bir terörist. Hakkında konuştuğumda isimsiz olacak" açıklamasını yaptı. Caniye 'Terörist' diyemeyen Batı medyası ise Ardern'in 'Terörist' ifadesini 'Saldırgan' diye değiştirerek ikiyüzlüğünü bir kez daha kanıtladı.
Jacinda Ardem
Voyvoda III. Vlad Tepeş, Drakula ya da Kazıklı Voyvoda, Eflak beyliğinin voyvodası idi. Düşmanlarını kazıklara çakarak öldürmesiyle tarihe geçti.
İYİCE BATIYORLAR
Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından ilk Federal Meclis oturumu, Kur'an-ı Kerim okunarak açıldı. Başbakan Jacinda Ardern, terör kurbanları için Meclis'te yaptığı konuşmaya "Esselamu aleyküm" diyerek başladı. Ardern teröristin adını asla anmayacağını açıkladı. "O bir terörist. Hakkında konuştuğumda isimsiz olacak" açıklamasını yaptı. Caniye 'Terörist' diyemeyen Batı medyası ise Ardern'in 'Terörist' ifadesini 'Saldırgan' diye değiştirerek ikiyüzlüğünü bir kez daha kanıtladı.
Jacinda Ardem
Voyvoda III. Vlad Tepeş, Drakula ya da Kazıklı Voyvoda, Eflak beyliğinin voyvodası idi. Düşmanlarını kazıklara çakarak öldürmesiyle tarihe geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.