Bugünkü
Takvim

'da 50 kişiyi katleden terörist Tarrant, Kalesi'ne gitmiş

İslamofobik terörist ’ın, Türk düşmanı ’nın (Drakula) esir tutulduğu Kalesi’ni ziyaret ettiği belirlendi. İkiyüzlü Batı medyası ise caniye ‘Terörist’ diyen ı’nı sansürledi.

Drakula
'da 50 Müslüman'ı şehit eden (28) kelepçelendi. İslamofobik teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye'de 47 gün kaldığı belirlendi. Tarrant'ın İstanbul, , Ağrı, Mersin, İzmir, , Konya ve Ankara'ya gittiği kaydedildi. Teröristin Türk düşmanı 'nın (Drakula) Fatih Sultan Mehmed'ın emri ile 4 yıl esir tutulduğu 'ni de ziyaret ettiği belirlendi.



İYİCE BATIYORLAR
Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından ilk Federal Meclis oturumu, Kur'an-ı Kerim okunarak açıldı. Jacinda Ardern, terör kurbanları için Meclis'te yaptığı konuşmaya "Esselamu aleyküm" diyerek başladı. Ardern teröristin adını asla anmayacağını açıkladı. "O bir terörist. Hakkında konuştuğumda isimsiz olacak" açıklamasını yaptı. Caniye 'Terörist' diyemeyen Batı medyası ise Ardern'in 'Terörist' ifadesini 'Saldırgan' diye değiştirerek ikiyüzlüğünü bir kez daha kanıtladı.



Jacinda Ardem



Voyvoda III. Vlad Tepeş, Drakula ya da Kazıklı Voyvoda, Eflak beyliğinin voyvodası idi. Düşmanlarını kazıklara çakarak öldürmesiyle tarihe geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriYeni Zelanda'da 50 kişiyi katleden terörist Tarrant, Tokat Kalesi'ne gitmiş
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri