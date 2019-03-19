Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Parlamento oturumundaki Kur'an tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi. Meclis Başkanı Trevor Mallard ise yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.