Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.03.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 12:28

Meclisi'nde okundu

'da da cami katliamında hayatını kaybeden 50 kişi için mecliste, okundu.

'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için okudu.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Parlamento oturumundaki Kur'an tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi. Meclis Başkanı Trevor Mallard ise yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriYeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri