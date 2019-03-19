Yeni hamlesi dünyayı şoke etti

50 Müslüman'ı şehit eden Brenton Tarrant, mahkemenin kendisine tahsis ettiği avukat Richard Peters'ı azletti. Avukatı kovan ırkçı terörist, savunmasını kendisinin yapacağını söyledi. Richard Peters, İslamofobik terörist Tarrant'ın duruşmayı ırkçı görüşlerini duyurmak için bir fırsat olarak kullanmak isteyebileceğini söyledi. Peters, "Tarrant'ın aşırı görüşleri dışında zihin sağlığında bir sorun yok gibi görünüyor. Hiçbir pişmanlık belirtisi göstermiyor" dedi. Terörist, 5 Nisan'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
- Dünya
- 19.03.2019
- Gazete
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