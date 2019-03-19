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’da panik

Hollanda’da panik
, dün kabusu yaşadı. Utrecht kentindeki bir tramvayda ateş açıldı. 3 kişi ölürken, 9 kişi de yaralandı. Şehirdeki okullar tatil edilirken, camiler de kapatıldı. Saldırgan ise otomobille bölgeden uzaklaştı. Kentte terör alarmı en üst seviyeye çıkartıldı. Polis, aranan saldırganın Yozgatlı Gökmen Tanış (37) olduğunu açıkladı. Saldırganın ile bağlantılı olduğu ve poliste çok sayıda suç kaydının bulunduğu iddiası ortaya atıldı.



Saldırganın yakınları ise Tanış'ın 'ailevi meseleler' nedeniyle tramvaydaki bir yakınına, ardından da yardım etmek isteyenlere ateş açtığını anlattı. Polis ise terör şüphesi üzerinde yoğunlaştı.

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