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9 dakikada 6 bebek

ABD’de adlı bir kadın, 9 dakikada 6 bebek dünyaya getirdi. Tarihe geçen bu olayda doğan bebeklerin sağlık durumu iyi...

9 dakikada 6 bebek
Houston kentinde tarihi bir doğum gerçekleşti. adlı bir kadın, Teksas Kadın Hastanesi'nde sadece 9 dakikada 6 bebek dünyaya getirdi. Chaika ve dördü erkek, ikisi kız olan altızların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Thelma Chiaka, "Anne olmak çok özel bir duyguymuş. Çok heyecanlıydım, 6 bebek hayalim yoktu ama çok mutluyum" dedi. Birçok süt markasının iletişime geçtiği Chiaka ailesi, tekliflerle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı. Doktorlar, bu tarz bir doğumun 4.7 milyarda bir olabileceğini söyledi.

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