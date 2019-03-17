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Pilot geri dönmek istedi, başaramadı

Pilot geri dönmek istedi, başaramadı
Geçen pazar günü düşen ' ' tipi Havayolları'nın uçağının pilotunun, kalkıştan 3 dakika sonra 'panik içinde' alana geri dönmek istediği belirtildi. 737 Max tipi iki uçağın benzer şikayetlerle 5 ay içinde düşmesinin ardından 70'e yakın ülke, hava sahasını bu uçaklara kapattığını açıklamıştı.

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