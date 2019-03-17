Pilot geri dönmek istedi, başaramadı

Geçen pazar günü düşen 'Boeing 737 Max' tipi Etiyopya Havayolları'nın uçağının pilotunun, kalkıştan 3 dakika sonra 'panik içinde' alana geri dönmek istediği belirtildi. 737 Max tipi iki uçağın benzer şikayetlerle 5 ay içinde düşmesinin ardından 70'e yakın ülke, hava sahasını bu uçaklara kapattığını açıklamıştı.
- Dünya
- 17.03.2019
- Gazete
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