Masluhi’den tokat gibi tavır

Filistin'de Yahudi yerleşimcilerin baskılarına ve yüksek fiyat teklif etmelerine rağmen, Mescid-i Aksa'ya ve Ağlama Duvarı'na bakan evini satmayan Ayşe Masluhi, bu konuda kararlı. Terörist Devlet İsrail'in 25 metrekarelik evine 750 bin dolar teklif edilen Ayşe Masluhi, "Bir Müslüman'ın kendi evini ve vatanını pazarlık konusu yapması asla caiz değildir" dedi.
- Dünya
- 17.03.2019
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