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Masluhi’den tokat gibi tavır

Masluhi’den tokat gibi tavır
Filistin'de Yahudi yerleşimcilerin baskılarına ve yüksek fiyat teklif etmelerine rağmen, 'ya ve Ağlama Duvarı'na bakan evini satmayan , bu konuda kararlı. Terörist Devlet İsrail'in 25 metrekarelik evine 750 bin dolar teklif edilen Ayşe Masluhi, "Bir Müslüman'ın kendi evini ve vatanını pazarlık konusu yapması asla caiz değildir" dedi.

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