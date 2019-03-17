Hedef gurbetçiler

Türk düşmanlığı konusunda öne çıkan Almanya'da 13 yıl boyunca şehir şehir dolaşarak, Türk avına çıkan neonazi terör örgütü NSU'nun şimdi yeni bir hücresi 'NSU 2.0' adıyla siyasetçilere, avuktlara, gazetecilere, sanatçılara tehdit mektupları yağdırıyor. Münih'teki NSU davasında kurban ailelerin avukatlarından Seda Başay Yıldız'a gelen tehdit mektubunda 'NSU 2.0' imzası ilk kez kullanıldı. Tehdit mektubunun Frankfurt Polis Teşkilatından gittiği şüphesiyle 5 polis memuru hakkında soruşturma yürürken, şimdi ağın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Tehdit alanlar arasında geçen sonbahar Chemnitz kentinde sokaklarda yabancı avına çıkan neonazi saldırılarına karşı düzenlenen konserde sahne alan Almanya'nın ünlü pop yıldızı Helene Fischer de var. Polis ve savcılık, haftalardır mail yoluyla gelen tehdit mektuplarının kaynağını araştırıyor.
- Dünya
- 17.03.2019
- Gazete
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