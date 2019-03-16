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  • 16.03.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 09:11

Son dakika: 'da Müslüman gruba ırkçı saldırı

'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar araçla kaçarken, cemaat üyelerinden biri aracın üzerine çıkarak kaçışlarına engel olmaya çalıştı.

Londra polisi, başkent Londra'da Cannon Caddesi üzerindeki Ashaadibi Mescidi ve Toplum Merkezi önünde Cuma namazı için bekleyenlere 20'li yaşlarda bir gurubun saldırdığını duyurdu.

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