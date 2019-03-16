Londra polisi, başkent Londra'da Cannon Caddesi üzerindeki Ashaadibi Mescidi ve Toplum Merkezi önünde Cuma namazı için bekleyenlere 20'li yaşlarda bir gurubun saldırdığını duyurdu.
Londra polisi, başkent Londra'da Cannon Caddesi üzerindeki Ashaadibi Mescidi ve Toplum Merkezi önünde Cuma namazı için bekleyenlere 20'li yaşlarda bir gurubun saldırdığını duyurdu.
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