Yeni Zelanda'da bugün iki camiye teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen kişinin terörist Brenton Tarrant olduğu öğrenildi. Brenton Tarrant isimli terörist saldırı anını sosyal medya hesabından da canlı yayınlandı. Şimdi birçok kişi terörist Brenton Tarrant kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Brenton Tarrant hangi ülkenin vatandaşı? İşte detaylar...

BRENTON TARRANT KİMDİR?

28 yaşındaki Brenton Tarrant isimli teröristin İskoç bir aileden gelen Avustralyalı olduğu ortaya çıktı. Brenton Tarrant'ın hain saldırıyı yapmadan önce 74 sayfalık manifesto yayınladığı ve Türkleri de tehdit ettiği ortaya çıktı.

Bu saldırıyı kimin adına gerçekleştirdiğiyle ilgili ifadelere de yer veren Brenton Tarrant, şimdiye dek birçok milliyetçi gruba destek verdiğini anlatarak, "Kendi topraklarında kendi kültürleriyle yaşamak isteyen milyonlarca Avrupalı ve diğer etnik milliyetçileri temsil ediyorum." dedi.

Bu saldırıyı iki yıldır planlamakta olduğunu ve son üç aydır da Christchurch üzerine çalıştığını anlatan terörist Brenton Tarrant, "Saldırmak için en iyi gün dündü, bir sonraki en iyi zamanlama ise bugündü. Aslında asıl hedef Dunedin kentindeki camiydi. Fakat Christchurch ve Linwood'daki camileri ziyaret ettiğimde Ashburton'daki kilisenin camiye çevrilmiş olduğunu görünce planımı değiştirdim." satırlarını yazdı.

SALDIRIYA GİDERKEN DİNLEDİĞİ ŞARKI DİKKAT ÇEKTİ

49 kişiyi şehit eden teröristin saldırı öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan önce aracıyla seyir halinde olan teröristin, katliam yapmaya giderken Sırp kasabı Karadzic ve Sırpları öven bir şarkı dinlediği ortaya çıktı.