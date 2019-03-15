Brexit’e erteleme

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada, hükümetin AB'den Brexit'in ertelenmesini talep etmesini öngören tasarı kabul edildi. İkinci Brexit referandumu yapılmasını ve parlamentonun Brexit sürecini yürütme görevini hükümetten almasını öngören tasarılar ise reddedildi. Böylece Başbakan May, rahat bir nefes aldı.
- Dünya
- 15.03.2019
- Gazete
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