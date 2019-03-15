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’e erteleme

Brexit’e erteleme
İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada, hükümetin 'den 'in ertelenmesini talep etmesini öngören tasarı kabul edildi. İkinci Brexit referandumu yapılmasını ve parlamentonun Brexit sürecini yürütme görevini hükümetten almasını öngören tasarılar ise reddedildi. Böylece May, rahat bir nefes aldı.

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