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  • 10.03.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 23:55

’in başkentinde

’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir meydana geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

O ülkede korkutan patlama

'in başkenti Stockholm'de belediye otobüsünde şiddetli bir meydana geldi. Patlayan otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, şoförün ağır yaralandığı bildirildi.

İsveç İstihbarat Örgütü(SEPO) Sözcüsü Sofia Hellquist, "Olay hakkında hemen bilgi aldık. Patlama bir terör olayı değil, öte yandan otobüste yolcuların olmaması büyük şans" dedi. Görgü şahitlerinden Klas Klas Mellborn, "Evdeydik, patlayan otobüsün 40-50 metre uzağından alevleri görüyorduk. Bunun bir terör olayı olduğunu zannettik. En kısa zamanda evi terk ettik" diye konuştu.

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