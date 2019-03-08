Kaşıkçı vahşetine AB’den kınama

İsviçre'nin Cenevre kentinde İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunda, 28 AB üyesinin dahil olduğu 36 ülke, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı. BM İzlanda Temsilcisi Harald Aspelund, okuduğu ortak bildiride, "Suudi Arabistan tarafından İstanbul'daki başkonsolosluklarında işlendiği teyit edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini 'en sert şekilde' kınıyoruz" dedi. Sorumlulardan da hesap sorulmasını istedi.
- Dünya
- 08.03.2019
- Gazete
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