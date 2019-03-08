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Kaşıkçı vahşetine ’den kınama

Kaşıkçı vahşetine AB’den kınama
İsviçre'nin kentinde İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunda, 28 üyesinin dahil olduğu 36 ülke, Suudi gazeteci cinayetini "en sert" şekilde kınadı. İzlanda Temsilcisi Harald Aspelund, okuduğu ortak bildiride, "Suudi Arabistan tarafından 'daki başkonsolosluklarında işlendiği teyit edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini 'en sert şekilde' kınıyoruz" dedi. Sorumlulardan da hesap sorulmasını istedi.

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