Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Aylin Acur (22), futbol tarihine adını yazdırdı. Üniversiteli genç kız, erkeklerde amatör futbol liglerden 'Landesliga'da, kadınlarda da İkinci Lig'de 9 yıldır hakem olarak görev aldı. Hakemliğin hayatta karar vermeyi kolaylaştırdığını söylenen Acur, Almanya Futbol Ligi Bundesliga tarihine geçmek istediğini açıkladı. Acur, "Hedefim Bundesliga'da maç yönetmek ve sonra FIFA hakemi olmak. En büyük idolüm Bibiana Steinhaus. Bundesliga'da ilk kadın hakem. İnşallah ikincisi ben olurum" dedi.
- Dünya
- 08.03.2019
- Gazete
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