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’nın ilk Türk hakemi

Türk kızı , ’da hakemlik yapıyor. Kendisine Almanya’nın ilk i ’u örnek alıyor.

ALMANYA’NIN ilk Türk hakemi
'nın başkenti 'de yaşayan (22), tarihine adını yazdırdı. Üniversiteli genç kız, erkeklerde amatör futbol liglerden 'Landesliga'da, kadınlarda da İkinci Lig'de 9 yıldır hakem olarak görev aldı. Hakemliğin hayatta karar vermeyi kolaylaştırdığını söylenen Acur, Almanya Futbol Ligi Bundesliga tarihine geçmek istediğini açıkladı. Acur, "Hedefim Bundesliga'da maç yönetmek ve sonra hakemi olmak. En büyük idolüm . Bundesliga'da ilk . İnşallah ikincisi ben olurum" dedi.

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