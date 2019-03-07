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  • 07.03.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 12:33

'nin başkenti 'da büyük

'nin başkenti 'da bulunan devlet tiyatrosu binası yakınlarında büyük bir meydana geldi. Patlama sonrası gelen ilk bilgilerde olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Somali'nin başkentinde büyük patlama

'nin başkenti 'da devlet tiyatrosu yakınlarında meydana gelen sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarındaki bir araç kontrol noktasında patlama meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda ambulansın sevk edildiği, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgede silah seslerinin duyulmaya devam ettiği gelen bilgiler arasında. Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebap üstlendi.

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