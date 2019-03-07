Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarındaki bir araç kontrol noktasında patlama meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda ambulansın sevk edildiği, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgede silah seslerinin duyulmaya devam ettiği gelen bilgiler arasında. Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebap üstlendi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan devlet tiyatrosu binası yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası gelen ilk bilgilerde olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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