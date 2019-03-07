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  • 07.03.2019 22:29
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 22:29

’nın ’a kiraladığı iddia edildi

ve basını Rusya’nın Hindistan’a kiraladığını iddia etti. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olduğu öne sürüldü.

Flaş iddia... İmzalar atıldı

ve basını, Rusya'nın Hindistan'a kiraladığını iddia etti. Basına yansıyan haberlerde taraflar arasındaki anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olduğu öne sürüldü. Haberlerde kiralama süresinin ise 10 yıl olduğu belirtildi.

Öte yandan ne Rusya tarafından ne de Hindistan tarafından böyle bir anlaşma yapıldığına dair bir açıklama gelmedi.

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