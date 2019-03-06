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  • 06.03.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 18:14

Devlet Başkanı personeline kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı

Devlet Başkanı personelinin görev esnasında kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Yasa kapsamında Rus askeri personeli ayrıca da, kendileri, iş arkadaşları, çalıştıkları departmanlar ya da görevleri gibi konularda paylaşımda da bulunamayacak.

Ve onayladı! Artık Rus askerlerine yasak

Parlamentosu'nun alt kanadı olan Devlet Duması'nın, personelinin görev sırasında kullanımını yasaklamasına ilişkin kabul ettiği yasa tasarısı Rusya Devlet Başkanı tarafından onaylandı.

kullanımının ulusal güvenliği tehdit edebildiği fikrinden yola çıkılan yasa kapsamında Rus askeri personeli artık fotoğraf çekme, video kaydetme ve internete girme özelikleri olan akıllı telefon, tablet gibi cihazları görev sırasında kullanamayacak.

GÖREVLERİNİ DE PAYLAŞMAYACAKLAR
Yasa kapsamında Rus askeri personeli ayrıca sosyal medyada, kendileri, iş arkadaşları, çalıştıkları departmanlar ya da görevleri gibi konularda paylaşımda da bulunamayacak.

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