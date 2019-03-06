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  • 06.03.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 10:54

"'da 19 milyon fakir var"

Üyesi , şehirlerde yaşayan 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde olduğunu söyledi.

İran'da şok eden rakam: 19 milyon!

'daki Üyesi ve eski Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı , şehirlerdeki 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde yaşadığını belirtti.

Başkent Tahran'da düzenlenen " ve Yönetim" konulu bir konferansta yaptığı konuşmada Ahundi, "Şehirlerde 19 milyon kişi fakirlik seviyesinde yaşıyor. Bu rakam, ülkenin dörtte birine tekabül etmektedir." dedi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, şehirlere sosyolojik açıdan bakılması gerektiğini belirten Ahundi, kentsel dönüşümün şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ahundi ayrıca Cumhurbaşkanı hükümetinin 10 yılda ülke genelinde 2 bin 700 mahalleyi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

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