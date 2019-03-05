Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.03.2019 01:58
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 01:59

, Ruslar tarafından 40 saniyede bir düzenlendiğini öne sürdü

, Ukrayna bakanlıklarına ait web siteleri ile Merkez sitesine Ruslar tarafından 40 saniyede bir düzenlendiğini iddia etti. 'nın 2016 yılında müdahalede bulunduğu ileri sürülmüştü.

Flaş İddia! Ruslar 40 saniyede bir saldırıyor

, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda yapılacak leri karıştırmak için her alanda faaliyet gösteriyor. Siber korsanlarını kullanarak çeşitli bakanlık sitelerimize ve Merkez internet sayfasına her 40 saniyede bir düzenliyor" dedi.

Rusya'nın 2016 yılında müdahalede bulunduğu ileri sürülmüştü. Ukrayna'da 31 Mart'ta Devlet Başkanlığı Seçimlerinin ilk turu yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriUkrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ruslar tarafından 40 saniyede bir siber saldırı düzenlendiğini öne sürdü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar