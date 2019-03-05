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Kirli ittifak

’yu deviren, petrolleri ’ye vereyim” diyen , halkı da sokağa çağırdı. Gizlice ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşen Guaido, kukla olmakta ısrarlı.

Kirli ittifak
Venezuela'da iktidarına yönelik darbe sürecinin destekçileri, 'nın başkenti Bogota'da Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez bir araya gelmişti. Bu toplantıdan 1 ay sonra ülkeleri turuna çıkan Amerikan kuklası , gizlice tekrar Kolombiya sınırına geçti. Burada Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelen Juan Guaido, ülke petrollerinin tamamını Amerikan şirketlerine vereceğine dair garantisini yineledi. Guadio, muhalefete sokağa çıkma çağrısı yaptı.

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