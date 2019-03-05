Kirli ittifak

Venezuela'da Maduro iktidarına yönelik darbe sürecinin destekçileri, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez bir araya gelmişti. Bu toplantıdan 1 ay sonra Latin Amerika ülkeleri turuna çıkan Amerikan kuklası Juan Guaido, gizlice tekrar Kolombiya sınırına geçti. Burada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelen Juan Guaido, ülke petrollerinin tamamını Amerikan şirketlerine vereceğine dair garantisini yineledi. Guadio, muhalefete sokağa çıkma çağrısı yaptı.
- Dünya
- 05.03.2019
- Gazete
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