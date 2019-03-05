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  • 05.03.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 21:59

Çığ altında kalma anı araç kamerasına yansıdı

Otoyola çığ düştüğü sırada yoldan geçmekte olan otomobildekiler neye uğradığı şaşırdı. anlar çığ düşen araçtaki kameraya yansıdı. İşte korku dolu o anlar...

Çığ altında kalma anı araç kamerasına yansıdı

ABD'nin eyaletindeki Frisco ve Copper dağları arasında yer alan Tenmile Kanyonu'ndan geçen I-70 karayoluna bir çok noktada çığ düştü. Bazı noktalarda araçlar çığdan etkinlenmezken, bir bölgede ise araçlar çığ altında kaldı. Yaşanan o anları, çığ altında kalan bir otomobilin yol kamerası kaydetti.

Yerel medya, çığ altında kalanlardan bazılarının kurtarıldığını, birkaç kişinin kendisi kurtulduğunu ve kimsenin yara almadığını yazdı.
Yine aynı bölgede ancak farklı noktada düşen çığ, yolun karşısında seyreden otomobil sürücüleri tarafından kaydedilmişti. Colorado Çığ Bilgi Merkezi (CAIC) ise insanlara, çığ düşmesine karşın bölgede seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu.

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