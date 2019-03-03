Las Vegas’ta otelde büyük soygun

Damien Hirst, Las Vegas Strip'e bakan dünyanın en pahalı otel odasını açıkladı. Sin City'deki Palms Casino Resort'taki bir Sky Villa'da bir gece geçirmek isterseniz 75 bin sterlin yani 550 bin lira ödemek zorundasınız. Kişiye özel otomobil, bar salonu, sauna, masaj odası ve süper özellikle televizyonun sunulduğu bu özel süit, yılın 267 günü rezervasyonlu. Birçok ünlünün de kaldığı bu özel süit için ödemeyi nakit olarak yapmanız gerekiyor. Yetkililer, suitte kalanların emrinde 17 kişinin bulunduğuna dikkat çekti.
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- 03.03.2019
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