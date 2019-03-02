Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşi Prenses Raina, önceki gün İngiltere'ye gitti. Çift, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafta, 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluk dikkat çekti.
Morluğun nedeni bilinmezken, İngilizler Elizabeth'in sağlığıyla ilgili endişelendi. Kraliyet Ailesi fanları, sosyal medyadan, "Neden, sol elinde bu kadar korkunç bir morluk var. Umarız en kısa sürede düzelir" mesajını gönderdi.
Morluğun nedeni bilinmezken, İngilizler Elizabeth'in sağlığıyla ilgili endişelendi. Kraliyet Ailesi fanları, sosyal medyadan, "Neden, sol elinde bu kadar korkunç bir morluk var. Umarız en kısa sürede düzelir" mesajını gönderdi.
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