Bugünkü
Takvim

’in elindeki morluk endişelendirdi

Kral II. Abdullah ve eşini ağırlayan ’in elindeki morluk, İngilizler’i endişelendirdi.

Kraliçe morardı
Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşi Prenses Raina, önceki gün 'ye gitti. Çift, 'nda ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafta, 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluk dikkat çekti.



Morluğun nedeni bilinmezken, İngilizler Elizabeth'in sağlığıyla ilgili endişelendi. Kraliyet Ailesi fanları, sosyal medyadan, "Neden, sol elinde bu kadar korkunç bir morluk var. Umarız en kısa sürede düzelir" mesajını gönderdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriKraliçe Elizabeth’in elindeki morluk endişelendirdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar