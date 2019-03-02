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'ın mavi kabanı olay oldu...

Büyüsü bozuldu!
Cambridge Düşesi , eşi ile birlikte İrlanda'ya gitti. Düşes, 'Mulberry' imzalı 14 bin 200 TL değerindeki mavi kabanıyla dikkatlerine üzerine çekti. Middleton, giydiği kabanla, filmindeki 'Beauxbatons Sihir Akademisi'nin kız öğrencilerine benzetildi.



Middleton yeni stiliyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bazı hayranları, Middleton'ın Harry Potter hayranı olduğunu söyledi.




Kate Middleton giydiği kabanla 'Sihir Akademisi' kızlarına benzetildi.

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