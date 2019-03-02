Cambridge Düşesi Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte İrlanda'ya gitti. Düşes, 'Mulberry' imzalı 14 bin 200 TL değerindeki mavi kabanıyla dikkatlerine üzerine çekti. Middleton, giydiği kabanla, Harry Potter filmindeki 'Beauxbatons Sihir Akademisi'nin kız öğrencilerine benzetildi.
Düşes Kate Middleton yeni stiliyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bazı hayranları, Middleton'ın Harry Potter hayranı olduğunu söyledi.
Kate Middleton giydiği kabanla 'Sihir Akademisi' kızlarına benzetildi.
Düşes Kate Middleton yeni stiliyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bazı hayranları, Middleton'ın Harry Potter hayranı olduğunu söyledi.
Kate Middleton giydiği kabanla 'Sihir Akademisi' kızlarına benzetildi.
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