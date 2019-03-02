En zengin iş ortağı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Mülakatta "Köpeğin benim gizli silahım" dedi. Zuckerberg, yaklaşık 5 yıl önce WhatsApp'ı almak için pazarlık yaptığı Jan Koum'un sinirli şekilde masadan kalkmak üzereyken odaya giren köpeği Beast sayesinde anlaşmanın olduğunu açıklamıştı. İşte Beast o gün Mark Zuckerberg'e 32 milyar dolar kazandırdı. Bugünkü değeri 51 milyar dolar olan WhatsApp, eğer o gün Beast olmasaydı başka bir patronu mutlu edecekti. Amerikan medyası da "dünyanın en değerli köpeği" olarak yorumladığı Beast'in aile içinde de özel bir güvenlik birimi tarafından korunduğuna dikkat çekti.
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- 02.03.2019
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