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En zengin iş ortağı
Facebook'un kurucusu , Mülakatta "Köpeğin benim gizli silahım" dedi. Zuckerberg, yaklaşık 5 yıl önce 'ı almak için pazarlık yaptığı 'un sinirli şekilde masadan kalkmak üzereyken odaya giren köpeği Beast sayesinde anlaşmanın olduğunu açıklamıştı. İşte Beast o gün Mark Zuckerberg'e 32 milyar dolar kazandırdı. Bugünkü değeri 51 milyar dolar olan WhatsApp, eğer o gün Beast olmasaydı başka bir patronu mutlu edecekti. Amerikan medyası da "dünyanın en değerli köpeği" olarak yorumladığı Beast'in aile içinde de özel bir güvenlik birimi tarafından korunduğuna dikkat çekti.

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