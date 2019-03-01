Maduro'dan bomba Rusya emri!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun Yardımcısı Delcy Rodriguez ile başkent Moskova'da görüştü.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

PETROL VE DOĞALGAZ ŞİRKETİNİN OFİSİ RUSYA'YA TAŞINIYOR

Rodriguez konuşmasında Maduro'nun, Venezuela'nın devlet petrol ve doğalgaz şirketinin (PDVSA) Avrupa'daki merkezini Moskova'ya taşımaya karar verdiğini duyurdu. Rodriguez, "Başkan Nicolas Maduro'nunLizbon'daki PDVSA'ya ait bu ofisi kapatmasını ve buranın Moskova'ya taşımasını emrettiğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.





VENEZUELALI İSİM: AMERİKA'NIN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUZ

ABD'nin Venezuela'da ne planladığını herkesin bildiğini söyleyen Rodriguez, "ABD'nin Venezuela ne yapmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. ABD, Venezuela'daki durumu dengesizleştirmek için yasadışı silahlı birimler kurmayı planlıyor. Ancak Venezuela ikinci Suriye olmayacak. Bugün halkımız ve ordumuz ülkemizi savunmak için hiç olmadığı kadar birleşti" dedi.

LAVROV: ABD, DOĞU AVRUPA'DAN SİLAH ALIP VENEZUELA SINIRINA GÖNDERECEK

Rus Bakan Lavrov ise, ABD'nin Doğu Avrupa'dan silah alarak Venezuela sınırına göndermeyi planladığını öne sürdü. Lavrov, "ABD, Doğu Avrupa'dan hafif silahlar satın alıp, Venezuela'nın sınır komşusu ülkelere göndermeyi planlıyor" dedi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, attığı tweette, "Rusya ile Maduro arasındaki görüşmelerde, yalnızca Maduro'nun plajlardaki emeklilik planlarını tartışıyorlarsa faydalıdır... Değişim, Venezuela'nın tek yolu" ifadelerini kullandı.





VENEZUELA'YA YENİ YAPTIRIM KARARI

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı Venezuela'ya yönelik yaptırımları açıkladı. 6 Venezuelalı isim yaptırım listesine alındı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu adım 13692 nolu Başkanlık Kararnamesinin gereğinde Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Manuel Ricardo Cristopher Figuera ve İstihbarat Servisi Birinci Komiseri Hildemaro Jose Rodriguez Mucura, Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez Dala ve Venezuela Polis Özel Harekat Kuvvetleri Rafael Enrique Bastardo Mendoza'yı hedef almaktadır. Ek olarak OFAC Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'nın (PdVSA) gayrimeşru başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez'i de yaptırım listesine ekledi" ifadelerine yer verildi.