Trump ile Kim Jong-un bir araya geldi

Vietnam'da ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un zirvesi dünyaca merakla izlendi. Singapur'un ardından 8 ay sonra bir araya gelen iki lider, 20 dakikalık baş başa görüşüp akşam yemeği yedi. Kim yaptığı açıklamada "Geçen 261 günlük süre büyük çabalara sahne oldu. Şimdi de başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz" dedi. Trump ise "Kim'le burada olmam büyük bir şeref. Bu zirve ilk zirveye göre daha da başarılı olacak. Tüm dünyanın gözü üzerimizde" ifadelerini kullandı. İki lider bugün tekrar bir araya gelecek.
AVUKATI TRUMP'I YAKTI
Trump'ın avukatı Michael Cohen, kongre karşısında ifade verdi. Cohen, "ırkçı ve üçkağıtçı" olduğunu ileri sürdüğü Trump'ın, seçim kampanyası sırasında Rus larla görüşmelere devam etmesine müsaade ettiğini söyledi..
AVUKATI TRUMP'I YAKTI
Trump'ın avukatı Michael Cohen, kongre karşısında ifade verdi. Cohen, "ırkçı ve üçkağıtçı" olduğunu ileri sürdüğü Trump'ın, seçim kampanyası sırasında Rus larla görüşmelere devam etmesine müsaade ettiğini söyledi..
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