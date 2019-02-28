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  • 28.02.2019 23:38
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 00:01

Son dakika... 'nin tasarısı 'de ve tarafından veto edildi

Son dakika... 'nin 'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, 'de ve tarafından veto edildi.

ABD'ye soğuk duş! Rusya ve Çin tarafından veto edildi

Son dakika gelişmesine göre, 'nin 'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, 'de ve tarafından veto edildi.

Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı BMGK'de kabul edilmedi.

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