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  • 28.02.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 23:26

Somali’de bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 2 aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yerel basın ilk patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini duyurdu.

Somali’de bombalı araçla saldırı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 2 araç infilak etti. Araçlardan birinin saldırganın hedefine ulaşamaması sonucu bölgedeki bir otelin önüne park edildikten sonra patlatıldığı kaydedildi. Patlamadan sonra bölgeye bir araç dolusu silahlı terörist grubun geldiği ve polisle çatıştığı belirtildi.

Daha sonra kaçan teröristlerin arkalarında bıraktığı araç da infilak etti. Yaşanan patlamalarda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği 28 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken yaralıların Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.



Patlama sonrası araçlar yandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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