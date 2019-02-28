Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 01.03.2019 02:07
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 02:09

'un planı basına sızdı

'un hazırladığı ve 'da iktidarı ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış planının bazı detayları basında yer aldı. Plana göre Amerikan ve askerlerinin tamamının 5 yıl içinde Afganistan'dan çekilmesi hedefleniyor. Plan kapsamında 'nin gelecek aylarda Afganistan'daki 14 bin askerinin sayısını yarıya düşüreceği iddia ediliyor. Ülkede kalan Amerikan askerlerinin ise sadece terörle mücadele operasyonlarında yer alması düşünülüyor. Pentagon sözcüsü , "Bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmuyor" dedi.

Pentagon'un Afganistan planı basına sızdı!

(), Avrupa ülkelerine sunduğu barış planında Amerikan askerlerinin beş yıl içinde ülkeden tamamen çekilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Pentagonun hazırladığı ve Afganistan'da iktidarı ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış planının bazı detayları gazetesine sızdı.

New York Times'ın Amerikalı ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu plan kapsamında ABD'nin gelecek aylarda Afganistan'daki 14 bin civarındaki askerinin sayısını yarıya düşüreceği ileri sürülüyor.

Afganistan'daki 8 bin 600 müttefik kuvvetin öncülüğündeki Afgan ordusunu eğitmeye devam etmesi öngörülen planda, ülkede kalan Amerikan askerlerinin ise sadece terörle mücadele operasyonlarında yer alması düşünülüyor.

Henüz Avrupa ülkeleri ile görüşüldüğü belirtilen plana göre Amerikan ve askerlerinin tamamının 5 yıl içinde Afganistan'dan çekilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcüsü , "Bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmuyor." dedi. Pentagonun barış planının ABD başkenti Washington ve Avrupa'da geniş bir kesim tarafından desteklendiği iddia ediliyor. ABD Başkanı aralık ayında Afganistan, ve 'yi kastederek, ülkesinin "nihayetsiz savaşlardan" çekileceğini duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriPentagon'un Afganistan planı basına sızdı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar