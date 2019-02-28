ABD'nin Florida Eyaleti'nde 2016 model Tesla Model S ölümcül bir kazaya karıştı. Aracın küle döndüğü kazada, sürücü Omar Awan'ın araçtan çıkmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazaya neden olan en önemli faktörün yüksek hız olabileceği belirtilirken, açılmayan kapı kolları soru işaretine yol açtı.
OTOMATİK KİLİT YAKTI
Geçen pazar günü meydana gelen olayda; yolun sağında yüksek hızda seyir eden sürücü kontrolü kaybedip, sola üç şerit kayarak ağaçlara çarparak durdu. Çarpışmadan hemen sonra araçta yangın çıktı. Bir görgü tanığı, aracın hava yastıklarının kaza anında açıldığını ancak sönmediğini kaydetti. Öte yandan Tesla Model S'in dış kapı kolları elektronik olarak çalışıyor ve kullanılmadıkları zaman otomatik olarak kapanıyor. Acil durumlar haricinde ise kendiliğinden açılmıyor. Tesla'ya göre, tüm Tesla modellerinde kaza anında hava yastıklarının açılmasıyla birlikte tüm kapıların ve bagajın kilidi açılıyor.
MUSKARA OLDU
Geliştirdiği yarı-otonom elektrikli otomobil ve tırlarla sektörde ses getiren Tesla'nın başında, dünya kamuoyunun takip ettiği dahi çocuk Elon Musk bulunuyor. Musk, 15 yıl önce kurduğu Tesla'nın ilk aracı Roadster'ı 2008'de piyasaya sundu. Model S ise 2012'de yollara çıktı. 7,000 lityum iyon batarya ile çalışan dört kapılı sedan araç, 0'dan 100 km'ye 4.5 saniyede çıkıyor. Aynı model araç Haziran 2018'de de Los Angeles'ta park halindeyken yanmıştı. Tesla modellerinin otopilot kaynaklı kazaları gündemden düşmemişken, yaşanan yangınlar markanın prestijini sarstı.
OTOMATİK KİLİT YAKTI
Geçen pazar günü meydana gelen olayda; yolun sağında yüksek hızda seyir eden sürücü kontrolü kaybedip, sola üç şerit kayarak ağaçlara çarparak durdu. Çarpışmadan hemen sonra araçta yangın çıktı. Bir görgü tanığı, aracın hava yastıklarının kaza anında açıldığını ancak sönmediğini kaydetti. Öte yandan Tesla Model S'in dış kapı kolları elektronik olarak çalışıyor ve kullanılmadıkları zaman otomatik olarak kapanıyor. Acil durumlar haricinde ise kendiliğinden açılmıyor. Tesla'ya göre, tüm Tesla modellerinde kaza anında hava yastıklarının açılmasıyla birlikte tüm kapıların ve bagajın kilidi açılıyor.
MUSKARA OLDU
Geliştirdiği yarı-otonom elektrikli otomobil ve tırlarla sektörde ses getiren Tesla'nın başında, dünya kamuoyunun takip ettiği dahi çocuk Elon Musk bulunuyor. Musk, 15 yıl önce kurduğu Tesla'nın ilk aracı Roadster'ı 2008'de piyasaya sundu. Model S ise 2012'de yollara çıktı. 7,000 lityum iyon batarya ile çalışan dört kapılı sedan araç, 0'dan 100 km'ye 4.5 saniyede çıkıyor. Aynı model araç Haziran 2018'de de Los Angeles'ta park halindeyken yanmıştı. Tesla modellerinin otopilot kaynaklı kazaları gündemden düşmemişken, yaşanan yangınlar markanın prestijini sarstı.
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