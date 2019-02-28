İsrail asıllı Fransız Gilbert Chikli, uluslararası dev bir vurguna imza attı. Sahtekarlıkta Fransız sınırlarını aştı. 2015 yılında Fransız bakan Jean-Yves Le Drian'ın plastik maskesini taktı. Bakan rolü yapıp, ünlü isimleri görüntülü aradı. Chikli, Fransız gazetecileri teröristlerden kurtarma yalanıyla 40 ülkeden 150 milyoneri dolandırdı. Mağdurlar arasında Türkiye'den İnan Kıraç da vardı. Ünlü işadamı, dolandırıcıya 4.1 milyon Euro kaptırdı. İşadamların kabusu olan Chikli, 2017'de Ukrayna'da yakalandı. Ancak Fransa'ya gönderilirken uçakla İsrail'e kaçtı.
PRENSİ DE ÇARPMIŞ
İsrail gizli servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu iddia edilen Chikli'nin firarının arkasındaki isimler de netlik kazanmaya başladı. Fransız basını, Chikli'nin Ukrayna'daki bazı yargı mensuplarına toplam 2 milyon dolar rüşvet verdiğini yazdı. Öte yandan Chikli'nin dolandırdığı isimler arasında Prens Aga Khan'ın da olduğu açıklandı. Chikli'nin Khan'dan 8.7 milyon Euro çaldığı ortaya çıktı.
Uluslararası dolandırıcı Chikli, Fransız Bakan Drian'ın maskesiyle 150 kişiyi toplam 80 milyon Euro dolandırdı.
MEVLÜT YÜKSEL
PRENSİ DE ÇARPMIŞ
İsrail gizli servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu iddia edilen Chikli'nin firarının arkasındaki isimler de netlik kazanmaya başladı. Fransız basını, Chikli'nin Ukrayna'daki bazı yargı mensuplarına toplam 2 milyon dolar rüşvet verdiğini yazdı. Öte yandan Chikli'nin dolandırdığı isimler arasında Prens Aga Khan'ın da olduğu açıklandı. Chikli'nin Khan'dan 8.7 milyon Euro çaldığı ortaya çıktı.
Uluslararası dolandırıcı Chikli, Fransız Bakan Drian'ın maskesiyle 150 kişiyi toplam 80 milyon Euro dolandırdı.
MEVLÜT YÜKSEL
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kıraç türkiyede hiç bir hayır kurumuna bu kadar para vermişmi
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