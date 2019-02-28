Bugünkü
Takvim

, yargı mensuplarına 2 milyon dolar rüşvet vermiş!

, Fransız bakan maskesiyle 150 zengini dolandırdı. da 4.1 milyon Euro’sunu kaptırdı...’da yakalanan hırsız, ’e kaçtı. Azılı dolandırıcının Ukrayna’daki bazı yargı mensuplarına 2 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıktı.

'Cin'bert!
İsrail asıllı Fransız , uluslararası dev bir vurguna imza attı. Sahtekarlıkta Fransız sınırlarını aştı. 2015 yılında Fransız bakan Jean-Yves Le Drian'ın plastik maskesini taktı. Bakan rolü yapıp, ünlü isimleri görüntülü aradı. Chikli, Fransız gazetecileri teröristlerden kurtarma yalanıyla 40 ülkeden 150 milyoneri dolandırdı. Mağdurlar arasında 'den İnan Kıraç da vardı. Ünlü işadamı, dolandırıcıya 4.1 milyon Euro kaptırdı. İşadamların kabusu olan Chikli, 2017'de 'da yakalandı. Ancak 'ya gönderilirken uçakla 'e kaçtı.



PRENSİ DE ÇARPMIŞ
İsrail gizli servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu iddia edilen Chikli'nin firarının arkasındaki isimler de netlik kazanmaya başladı. Fransız basını, Chikli'nin Ukrayna'daki bazı yargı mensuplarına toplam 2 milyon dolar rüşvet verdiğini yazdı. Öte yandan Chikli'nin dolandırdığı isimler arasında Prens Aga Khan'ın da olduğu açıklandı. Chikli'nin Khan'dan 8.7 milyon Euro çaldığı ortaya çıktı.



Uluslararası dolandırıcı Chikli, Fransız Bakan Drian'ın maskesiyle 150 kişiyi toplam 80 milyon Euro dolandırdı.

MEVLÜT YÜKSEL

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

kıraç türkiyede hiç bir hayır kurumuna bu kadar para vermişmi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2019 09:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriGilbert Chikli, yargı mensuplarına 2 milyon dolar rüşvet vermiş!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar