Son dakika gelişmesine göre, Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre deprem yerin 15.7 kilometre altında, saat 19.41'de meydana geldi.