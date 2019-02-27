Son dakika gelişmesine göre, Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre deprem yerin 15.7 kilometre altında, saat 19.41'de meydana geldi.
Son dakika gelişmesine göre, Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre deprem yerin 15.7 kilometre altında, saat 19.41'de meydana geldi.
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