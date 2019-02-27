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  • 27.02.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 20:48

Son dakika... 'da korkutan !

Son dakika... 'da 4.0 büyüklüğünde bir meydana geldi.

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