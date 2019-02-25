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  • 26.02.2019 03:06
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 03:06

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Bakın sonra ne oldu...

Başkanı ’i konuşma yaptığı sırada eşi aradı. Konuşmasını kesip eşinin telefonunu açan Juncker, tüm salonu güldürdü.

Konuşma yaparken eşi aradı ve...

Başkanı 'in 'da düzenlenen Avrupa ()-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada telefonu çaldı.

Juncker, konuşmasını kesip telefonunu açtı. Eşiyle kısa bir telefon görüşmesi yapan Juncker, kendisini dinleyenlere "Beklenen şüpheli eşim" açıklamasını yaptı. Juncker'in sözleri tüm salonu güldürdü.

BU KEZ ARAYAN EŞİ
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 2017 yılında bir konuşması sırasında yine telefonu çalmıştı. Dinleyicilere "Pardon eşim arıyor, hayır 'miş" diyen Juncker, herkesi güldürmüştü.

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