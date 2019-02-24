Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'ı çekemedi. 7 aylık hamile olan Düşes, başına buyruk davranarak Kraliyet kurallarını yıktı geçti. Gündemden düşmeyen aykırı gelin, geçen hafta ABD'ye giderek baby shower partisi düzenledi. 5 günde 2.5 milyon lira harcadığı öğrenildi.
Astronomik tatil harcaması tepki çekti. Asi geline en büyük tepki ise 1997'de Fransa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Lady Diana'nın eski sekreteri Patrıck Jephson'dan geldi. İngiliz basınına konuşan Jephson, Meghan Markle'ın başına buyruk hareket ettiğini, Kraliyet Ailesi'nin tüm yasaklarını çiğnediğini ve sonunun Diana'ya benzemesinden korktuğunu söyledi.
Astronomik tatil harcaması tepki çekti. Asi geline en büyük tepki ise 1997'de Fransa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Lady Diana'nın eski sekreteri Patrıck Jephson'dan geldi. İngiliz basınına konuşan Jephson, Meghan Markle'ın başına buyruk hareket ettiğini, Kraliyet Ailesi'nin tüm yasaklarını çiğnediğini ve sonunun Diana'ya benzemesinden korktuğunu söyledi.
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