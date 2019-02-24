Çin işkencesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gözleri üzerine çekti. İnfaz emrinin Selman tarafından verildiği iddia edildi. Selman ise imajını düzeltmek için "parasını" gösterdi. Pakistan ve Hindistan'ın ardından Çin'e gitti. Çin Seddi'ni ziyaret etti. Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başkan Yardımcısı Han Cıng ile görüşmeler gerçekleştirdi. Çin ile 28 milyar dolarlık ticari anlaşmalar imzalayan Prens Selman'dan skandal açıklamalar geldi.
Selman, Pekin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve milyonlarca Uygur Türk'ünü asimilasyona tabi tuttuğu toplama kamplarını desteklediklerini söyledi. Selman, "Çin'in, ulusal güvenliği korumak için terörle ve aşırıcılıkla mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz" dedi. Skandal açıklama büyük tepki çekti. Prens Selman'ın açıklamalarını manşetine taşıyan Newsweek, Suudi Veliaht Prens'in sözlerini, "Bin Selman, Pekin ziyaretinde Çin'in Müslümanlar için kullandığı toplama kamplarını savundu" ifadelerine yer verdi.
Selman, Pekin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve milyonlarca Uygur Türk'ünü asimilasyona tabi tuttuğu toplama kamplarını desteklediklerini söyledi. Selman, "Çin'in, ulusal güvenliği korumak için terörle ve aşırıcılıkla mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz" dedi. Skandal açıklama büyük tepki çekti. Prens Selman'ın açıklamalarını manşetine taşıyan Newsweek, Suudi Veliaht Prens'in sözlerini, "Bin Selman, Pekin ziyaretinde Çin'in Müslümanlar için kullandığı toplama kamplarını savundu" ifadelerine yer verdi.
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