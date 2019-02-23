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  • 23.02.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 18:38

'de 10 eş-Şebab militanı öldü

'nin güneyindeki Gedo bölgesinde, terör örgütü eş-Şebab mensuplarını taşıyan aracın infilak etmesi sonucu 10 in öldüğü belirtildi.

Bomba yüklü araç patladı! 10 terörist birden...

'deki yerel medyaya konuşan güvenlik kaynakları, militanları taşıyan bomba yüklü aracın Gedo bölgesindeki Garbahari kentinde infilak ettiğini ifade etti.

Güvenlik kaynakları, bomba yüklü aracın Afrika Birliği Somali Misyonu'na bağlı bir askeri kampa doğru seyir halindeyken infilak ettiği ve olayda araçtaki 10 in öldüğünü kaydetti.

Söz konusu kaynaklar, patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ise paylaşmadı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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