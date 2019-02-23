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  • 23.02.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 17:50

'da feci olay! 18 balıkçı teknesi yandı

'nın başkenti Cakarta'da, limana bağlı 18 balıkçı teknesinin yandığı bildirildi.

Ülke felaketi yaşadı! Cayır cayır yandılar

ajansı Antara'nın haberine göre, başkentin kuzeyindeki Muara Baru Limanı'na bağlı balıkçı teknelerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Şu ana kadar 18 balıkçı teknesinin yandığını açıklayan yetkililer, kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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