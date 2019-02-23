Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, başkentin kuzeyindeki Muara Baru Limanı'na bağlı balıkçı teknelerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şu ana kadar 18 balıkçı teknesinin yandığını açıklayan yetkililer, kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.