Başkan Erdoğan, " 31 Mart 'tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump) Türkiye 'ye bir ziyarette bulunabilir." dedi.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Yani açıklamada da anladığınız gibi, aramızdaki bugüne kadar da sayın Trump ile ikili görüşmelerimiz olumlu geçer, olumlu geçmektedir. İş Suriye konusuna gelince olumlu bir görüşme yaptık diyebilirim. Savunma Bakanımız Washington'daydı. O da görüşmelerini yaptı. Bu görüşmeler ile birlikte iş daha iyi noktaya gelecek. Net bilgileri Sayın Bakan'dan alacağım. 75 milyar dolar hedefimiz de çok çok önemliydi. Patriotlar meselesi... "Sizin döneminizin değil Obama döneminin getirdiği neticedir. O zaman biz talep ettik. Obama Kongre'den bunu halledebilseydi bu noktaya gelmeyecektik." Kendisi de bana 'çok haklısınız' dedi. Trump, Amerika'ya davet etti. Önce 'ben sizi bekliyorum' dedim. Tabii öbür tarafta bizim Rusya Federasyonu ile olan ilişkiler olumlu bir şekilde devam ediyor.

"1-2 HAFTA İÇİNDE GÖREVE BAŞLAYACAK"

Şu anda gayretimiz bunun için. Uzun zamandır Amerika'nın Türkiye'de büyükelçisi yoktu. Şu anda çok önem verdikleri bir ismi Türkiye'ye büyükelçi olarak atıyorlar. Belki 1-2 hafta içerisinde büyükelçi göreve başlayacak.

31 Mart'tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump) Türkiye'ye bir ziyarette bulunabilir.

GÜVENLİ BÖLGE KONUSU

Güvenli bölge konusunda Sayın Trump ile aslında olayı belli bir noktaya taşıdık. Güvenli bölgeyi bizim stratejik anlayışımız dışında bir yere tanışırsa kabul etmemiz mümkün değil. Burası benim sınırım.