Londra'da yaşayan 32 yaşındaki Anna Bey, kadınlara yüksek sosyete yaşamı ve zengin eş bulma konusunda verdiği tavsiyeleri gelire çevirdi. School of Affluence" (Servet Okulu) kurarak kadınlara şıklık ve sosyetik yaşam üzerine eğitimler verdi.
Dünya basını, kadınlara zengin eş bulma formüllerini anlatan Bey'i manşetlere taşıdı. Bey, "Milyoner bir eş bulabilmek için tanıştığınız kişiye işini ve servetini sormayın" uyarısını yaptı.
Dünya basını, kadınlara zengin eş bulma formüllerini anlatan Bey'i manşetlere taşıdı. Bey, "Milyoner bir eş bulabilmek için tanıştığınız kişiye işini ve servetini sormayın" uyarısını yaptı.
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