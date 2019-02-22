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  • 22.02.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 23:22

... 'da ilan edildi

... Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle ilan edildiğini açıkladı.

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