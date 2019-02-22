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  • 22.02.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 20:13

Havada panik! Pilot uçuş sırasında uyuyakaldı

ait tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı. dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi.

Havada panik! Pilot uçuş sırasında uyuyakaldı

ait tipi uçağı kullanan Çinli bir pilot, uçuş esnasında uyuyakaldı. dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi. çevrimiçi platformlarda yayılması üzerine her iki pilot yaptıkları hayati hatadan dolayı cezalandırıldı. Öte yandan uçuşu sırasında uyuyan pilotun meslekte 20 yılını doldurmuş deneyimli bir çalışan olması ise dikkat çekti.

Video, şirketin tarihindeki en büyük pilot grevinin sona ermesinden günler sonra yayınlandı. Neredeyse bir hafta süren grev, Tayvan'da büyük sorunlara neden olmuştu. Sendika kaynaklarına göre, grev yaklaşık 25 bin yolcuyu etkilemişti.

7 ve 12 saatten daha uzun uçuşlarda pilot uygulamasında personel artışı talebi ise dikkat çekmişti.

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